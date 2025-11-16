Шофьор на камион на съд за смърт на моторист до Полски Тръмбеш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

48-годишен шофьор на камион се изправя пред съда във Велико Търново идната седмица за причинена по непредпазливост смърт на моторист.

Драмата се разиграла на 2 юли преди 3 години в с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш. Иван Т. управлявал товарен автомобил марка „Ман М07". При завой наляво не пропуснал насрещно движещия се мотоциклет „Хонда", собственост и управляван от правоспособния водач В. П. В.

В резултат на това Иван Т. допуснал пътнотранспортно произшествие и по непредпазливост причинил смъртта на моториста.

След деянието шофьорът направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на пострадалия, уточняват от пресцентъра на съда.