Полицаи положиха цветя на пешеходни пътеки в Смолян в памет на жертвите на пътя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На десетки пешеходни пътеки в Смолянска област бяха положени цветя в памет на жертвите на пътя. Инициативата е по повод Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Стотиците цветни стръкове бяха положени от пътни полицаи, деца доброволци от БЧК и пожарникари.

В Смолян събитието се състоя на главния булевард, където участниците спряха движението за минута в памет на загиналите. Точно по обяд имаше минута мълчание на множество пешеходни пътеки в града.

В другите общински градове инициативата се проведе по аналогичен начин – на основните улици, символично обединявайки усилията на всички местни общности в посланието за безопасност.

Посланието на пътните полицаи бе: „Животът е безценен – пази го, шофирай отговорно!"