ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев удари рафинерия в Самарска област, Русия пък ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21726525 www.24chasa.bg

Полицаи положиха цветя на пешеходни пътеки в Смолян в памет на жертвите на пътя

Валентин Хаджиев

[email protected]

1028
Движението в Смолян и всички общински центрове бе спряно за една минута, а на пешеходните пътеки бяха поставени цветя. Снимки: ОД на МВР- Смолян

На десетки пешеходни пътеки в Смолянска област бяха положени цветя в памет на жертвите на пътя. Инициативата е по повод Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Стотиците цветни стръкове бяха положени от пътни полицаи, деца доброволци от БЧК и пожарникари.

В Смолян събитието се състоя на главния булевард, където участниците спряха движението за минута в памет на загиналите. Точно по обяд имаше минута мълчание на множество пешеходни пътеки в града.

В другите общински градове инициативата се проведе по аналогичен начин – на основните улици, символично обединявайки усилията на всички местни общности в посланието за безопасност.

Посланието на пътните полицаи бе: „Животът е безценен – пази го, шофирай отговорно!"

Движението в Смолян и всички общински центрове бе спряно за една минута, а на пешеходните пътеки бяха поставени цветя. Снимки: ОД на МВР- Смолян
Движението в Смолян и всички общински центрове бе спряно за една минута, а на пешеходните пътеки бяха поставени цветя. Снимки: ОД на МВР- Смолян
Движението в Смолян и всички общински центрове бе спряно за една минута, а на пешеходните пътеки бяха поставени цветя. Снимки: ОД на МВР- Смолян

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари