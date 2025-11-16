Студентка в Пловдив е шофирала джипа, причинил катастрофата с три жертви на АМ "Тракия"

Колата е била стара и с проблеми, твърди нейна приятелка

Студентката в Пловдив Габриела Красимирова е шофирала колата, причина за тежката катастрофа с 3 жертви на магистрала "Тракия" край Стара Загора вчера. Инцидентът стана в 9,06 часа на 15 ноември. Габриела е пътувала в посока София. По неизяснени причини губи контрол и автомобилът й започва да се върти неконтролируемо, преминава в платното в посока Бургас, където удря друг автомобил, в който са пътували трима души. Габриела и двама души от другата кола загинаха.

Нейна колежка от университета е написала пост във фейсбук, с който изказва своята и на другите им приятелки мъка.

По думите й колата, която Габриела е управлявала, е била стара и с проблеми. Освен това тя постоянно е шофирала из цяла България, за да бъде с близките си хора. "С тази кола тя пътуваше до вкъщи, за да види майка си и брат си. До София, за да бъде с баба си по време на лъчетерапиите. До Варна – при приятеля си и на втората си работа. До Пловдив – да учи. Животът ѝ беше непрекъснато движение, борба и грижа", пише нейната приятелка и колежка Виктория Недкова.

Тя твърди, че се е изсипала злоба и хората я обвиняват за причинения трагичен инцидент. "Моля, ако е останала поне малко човещина, поне капка съвест в душите ви – мислете, преди да пишете. Преди да нападате. Преди да обиждате. Преди да обвинявате някого, когото не познавате. Защото думите болят. А понякога убиват повече от всичко останало", завършва поста си тя.

Приятелят на загиналата Габриела също съобщава за кончината й във фейсбук профила си с тяхна обща снимка. "Отиде си моето другарче, моята любов, моята подкрепа, моето всичко! Всичко, което съм днес го направи ти. Почивай в мир любов моя", пише Васил Александров.