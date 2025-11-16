Почина Царят на баничките в Благоевград

Бизнесменът Димитър Бакалов от Благоевград е починал днес. Тъжната вест съобщи дъщеря му Бойка в личния си профил във фейсбук. Бакалов бе първият, който в началото на 90-те години създаде верига от баничарници в града и до днес те се славят като мястото, където се приготвят най-вкусните закуски.

Благоевградчани са покрусени от смъртта на Митко Бакалов, когото познава целия град като позитивен човек с голямо сърце, отдаден на бизнеса си, помогнал на много хора, винаги весел и душата на компанията.