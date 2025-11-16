Васил Терзиев: Имам амбиция да бъда добър кмет

Имам амбиция да бъда добър кмет и се надявам следващите две години да направя още повече неща за нашия любим град, заяви кметът на София Васил Терзиев в отговор на въпроса дали има политически амбиции.

В интервю пред БНР, в предаването "Неделя 150" той направи своеобразен отчет на свършеното за две години от мандата му като кмет и коментира кризата с боклука, инвестициите в София и диалога със СОС.

"Добър диалог сме имали, но това, дали идва лесно подкрепата, бих казал, че не сме там, където бихме могли да бъдем. За много от нещата сме намерили консенсус. Но въпросът е цената - колко много усилия, грозни думи и отлагане във времето", каза той.

"Списъкът е доста дълъг. И няма причини да бъда недоволен от свършеното, но амбицията ми е по голяма отколкото реализацията. И се надявам следващите 2 години с колегите от другите групи да намираме съгласие. ГЕРБ подкрепи всичките доклади и поздравление за всички, имали смелостта да го подкрепят. Всички знаят, че това е важното и правилното решение след като има директна връзка, "какво ти взимат и какво ти дават", каза Терзиев за приетия от СОС доклад за платеното паркиране в София.

Той отчете, че са изминали 2 динамични години от мандата и "това, което успяхме да направим в редица направления, съм щастлив, че положихме една добра основа":

"Тепърва ще се виждат резултатите от това, какво сме направили – строеж на десетки детски градини, училища, голяма инвестиция в метрото, в инфраструктурни проекти, много по-добра поддръжка на пространствата в града, почистване от графити, ремонт на подлези, не пипани от десетилетие, грижа за парковете, реформите в завода за боклук, Инспекторатът, който започна да си върши работата, много програми в областта на културата, образованието и спорта. За много от нещата, които са приоритетни за нас – Витоша, минерална вода и Топлофикация, там нещата се случват бавно но и там има прогрес. За 2 години списъкът е дълъг, а какво не сме свършили? Има много неща, които ми се иска да са факт, но съм оптимист за това, какво следва за следващите 2 години."

Той сподели, че заедно с екипа му имат добра скорост и "ще стават нещата все по-видими, по-добри и в градската среда, и инвестициите в транспорта и всичко друго, което е задвижено и отнема време".

Кметът на София обясни, че фокусът е бил тротоари, градинки, паркове:

"И за първи път от десетилетия се започва работа за нови паркове, като този в Младост. Не можем всички проблеми в града да оправим. Фокус за нас е поддръжката, която е била подценявана. Това пробвам да наложа като култура, че всяко нещо, което правим или имаме, трябва да се поддържа преди да започваме новите инвестиции."

За разширяването на зоните за платено паркиране и новите цени той коментира, че цените не са пипани 10 години и с новите реално се покрива инфлацията.

"Това е дълго отлагана реформа и не е имало политическа воля до момента. Когато изискваш по-висока цена, има негативна реакция, но е нужно, за да има ресурс да се инвестира в по-добра градска среда в кварталите", обясни той.

И е категоричен, че първи път се прави връзка "какво плащат гражданите и къде отиват парите", а те ще се връщат към районите.

"Това ще е публична информация, утвърждавана от СОС и гражданите ще виждат какво ще се направи за техния квартал", каза Терзиев.

Той обясни, че изграждането на паркингите, които са само една част от уравнението, звучи добре, но когато се направи сметка, се вижда, че те трябва да се изграждат върху зелени площи.

"Цената да имаме много паркинги, за да покрием нуждите на всички с коли, означава, че няма да имаме зелени площи. А за мен е приоритет да живеем в зелен и чист град. Когато гледам дългосрочно, мисля за градския транспорт и как това ще доведе до хората да имат качествен живот."

А реформата с паркирането Терзиев определи като "слонът в стаята", защото София е най-моторизираната столица в Европа с 1 млн. коли:

"Няма лесен начин да се реши проблемът с паркинги и задръствания. Но това е постепенен процес, освен да променяш цените и да вкарваш ограничения, има и "морков" – инвестиции."

Столичният кмет коментира и кризата с боклука в "Люлин" и Красно село, които са една зона, 2 района, но са с размерите на Пловдив или Варна, за да се организира сметосъбирането на 300 000 човека.

Той призна, че са имали резервен план и от първия ден е имало "игра на котка и мишка":

"Има изключително големи интереси и колективен отпор срещу всичко, което искаш да направиш и не получаваш подкрепа от институциите, които трябва за защитават публичния интерес. Имаше непланирани неща, но с помощ от гражданите и доброволците – благодаря на Гората.бг и другите, се справихме."