Сирийски гражданин, постоянно пребиваващ в Австрия, е катастрофирал на пътя Монтана – Видин

Сирийски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в Австрия е катастрофирал миналата нощ на пътя Монтана – Видин край село Добри дол. Инцидентът станал на десен завой.

Чужденецът не познавал пътя и скочил с киата си в дере. Мъжът не е пострадал.

Час след полунощ настилката била мокра, имало и мъгла. Шофьорът се движел с несъобразена скорост.

След произшествието пристигнала дежурна оперативна група от полицията. Униформените тествали водача за алкохол и пробата е отрицателна. Колата е измъкната от дерето, а по случая се води разследване.

