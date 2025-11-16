Засякоха 16-годишен с нередовна кола в Берковица, отказал тест за наркотици

Пътни полицаи засякоха 16-годишен с нередовна кола в Берковица, съобщиха от ОД на МВР-Монтана.
Около 23 ч в събота на кръстовището на улица „Малинарка" и площад „Сарая" в града униформени спрели за проверка лек автомобил "Форд". Зад волана му било 16-годишно момче.
Справка показала, че колата е с прекратена регистрация.
При опит водача да бъде тестван за наркотици, той отказал. Пробата му за алкохол била отрицателна.
На непълнолетния са връчени 4 акта по Закона за движение по пътищата, а майка му е глобена.