Засякоха 16-годишен с нередовна кола в Берковица, отказал тест за наркотици

Камелия Александрова

Пътни полицаи засякоха 16-годишен с нередовна кола в Берковица, съобщиха от ОД на МВР-Монтана. 

Около 23 ч в събота на кръстовището на улица „Малинарка" и площад „Сарая" в града униформени спрели за проверка лек автомобил "Форд". Зад волана му било 16-годишно момче.

Справка показала, че колата е с прекратена регистрация.
При опит водача да бъде тестван за наркотици, той отказал. Пробата му за алкохол била отрицателна.

На непълнолетния са връчени 4 акта по Закона за движение по пътищата, а  майка му е глобена.

