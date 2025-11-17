Персонален НОИ от "24 часа": Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Ще се пенсионирам в Германия през 2028 г. и ще съм навършил 66 г., както и ще имам 40 г. реален трудов стаж, от който 3 г. в България. Имам ли право на българска пенсия и в какъв размер? Станков

При положение че имате осигурителен стаж по българското и германското законодателства и живеете в Германия, за вас е приложим Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Предвид това при подаване на заявление за германска пенсия в германската компетентна институция следва да декларирате наличието на български стаж. В тази институция следва да представите и документи за български стаж и доход. Същите ще бъдат препратени служебно от германската компетентна институция до НОИ. Датата на подаване на заявлението в Германия се счита и за дата на заявление за българска пенсия, спрямо която дата ще се извърши преценка на правото ви на пенсия съгласно българското законодателство и цитирания регламент. През 2028 г. се предвижда мъжете да се пенсионират при навършена възраст от 64 години и 11 месеца и наличие на осигурителен стаж от 40 години. Преценката относно наличието на изискуемата продължителност на стажа се извършва при сумиране на българския стаж с удостоверения от чуждата институция германски стаж. В случай че с така сумираните български и чужди осигурителни периоди се придобива право на пенсия, размерът на същата се изчислява само за българския стаж на пропорционален принцип.