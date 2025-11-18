Персонален НОИ от "24 часа": При вече отпусната пенсия за стаж и възраст не може да се прехвърлят пари от универсалния фонд

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Към 1.01.2025 г. съм на 58 г. и пенсионер по силата на чл.69б, ал.1 от КСО. Към кой момент мога да се разпореждам и как с натрупаната сума в УПФ като задължително пенсионно осигуряване и защо? Ако това е възможно едва след навършване на обща пенсионна възраст, защо внесената от мен сума остава в разположение и управление на УПФ, след като по партидата ми не постъпват повече отчисления? Виктор Цонев

Пенсия по реда на чл. 69б, ал. 1-4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпуска на лице, което:

- не е придобило право на срочна професионална пенсия от осигуряването си в професионален пенсионен фонд (ППФ),

- едновременно със заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО) е подало и заявление за прехвърляне във фонд “Пенсии” на средствата от индивидуалната му партида в ППФ към фонд “Пенсии” на ДОО.

В случай че е упражнено право на пенсиониране по реда на чл. 69б от КСО, съответно - получава се пенсия за ранно пенсиониране от ДОО на посоченото основание, при отпускането ѝ набраните средства по индивидуалната партида в ППФ задължително трябва да са били преведени във фонд “Пенсии” на ДОО. Тези суми служат за изплащане на по-ранно отпуснатата пенсия.

Ако въпросът засяга осигуряването в универсален пенсионен фонд (УПФ), следва да се има предвид, че осигурените в УПФ лица имат право да изберат да променят осигуряването си от УПФ във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и в определен срок преди навършване на общата изискуема пенсионна възраст.

Тъй като в запитването е посочено, че се получава пенсия по чл. 69б, ал. 1 от КСО, следва да се има предвид, че това е вид пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради което средствата от партидата в УПФ вече не могат да бъдат прехвърлени към фонд “Пенсии” на ДОО. Относно отпускането на допълнителна пенсия от УПФ или изплащане на тези средства следва да се потърси информация от пенсионноосигурителното дружество, управляващо УПФ, в който лицето се осигурява. Правата на лицата, осигурявани в УПФ, са регламентирани в чл. 167 и чл. 167а от КСО.