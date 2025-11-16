Жечо Станков: Връзките на Бойко Борисов в САЩ доведоха до дерогацията на "Лукойл"

Румен Спецов бил предложение на министъра на икономиката Петър Дилов, заяви Станков

Връзките на нашия лидер Бойко Борисов в САЩ, а и усилията на премиера Желязков доведоха до логичното решение на нещата, с което получихме дерогацията.

Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков в предаването "На фокус" по NOVA.

В петък правителството избра Румен Спецов за особен управител на "Лукойл". Освен това стана ясно, че САЩ и Великобритания са одобрили искането на България за дерогация и санкциите върху бургаската рафинерия бяха отложени до април.

"За тези 3 седмици имах 2 задачи: да гарантираме сигурността на доставките за всички граждани и бизнеса като количества, и като цени, както и да се преборим и да убедим партньорите от ОФАК, че държавата ще гарантира, че средства няма да достигат до Кремъл и да се използват във войната в Украйна", заяви Станков.

"САЩ безспорно са партньор на правителството. Конкретно енергийният им министър лично подпомагаше целия процес, постоянно ни помагаше и създаде всички възможности да се случат нещата максимално бързо", обясни министърът.

От енергийното министерство разработили всички възможни сценарии, вкл. след 21-и ноември, ако нямало дерогация.

"Основният проблем щеше да е с банковата система. Банките щяха да спрат да обслужват дъщерните компании, и "Лукойл" нямаше да може да купува суров петрол и да го обработва, нямаше да има и ток, за да работи", обясни министър Станков.

За 6 месеца имаме бензин в страната, за 4-дизел и за 2 месеца- авиогориво.

"Политическите ни опоненти концентрираха разговора върху количеството в Държавния резерв. Внимателно проверих колко бензин и дизел съхраняват в чужбина задължените лица за 60 дни, а в държавата са за 30 дни. Дерогацията бе възможна само с гарантиране на неплащане към руската компания-майка", каза още енергийният министър в ефира на NOVA.

Че шефът на НАП Румен Спецов е предложението за особен управител на бургаската рафинерия, Станков разбрал по време на свиканото в петък от премиера Росен Желязков заседание на Съвета за сигурност. Предложението било на министъра на икономиката Петър Дилов.

"Гледам собствените си задачи, не говорим за изненада. Ролята на особения управител е да проследява публичен поток на средства, и като шеф на НАП Румен Спецов е най-правилния човек, защото следи средствата в цялата страна. Няма да зарежда колите по бензиностанциите", каза още Станков.

"Спецов е упражнявал контрол и има необходимия опит да гарантира, че няма да има поток на пари към Русия. Никога политическото назначение на експерт не е имало значение, за мен бе важно да гарантираме сигурността на доставките за гражданите. Ако някой има съмнения, Спецов ще докаже, че може да се справи", категоричен бе министърът.