Трайчо Трайков: Няма да оставят Румен Спецов да се провали с "Лукойл"

Истинската част на реформата е, че приходите от зоната ще бъдат инвестирани там, откъдето идват, каза районният кмет на "Средец" за вдигането на цените за синя и зелена зона в София

Става дума за мениджърски умения, Румен Спецов няма да го оставят съвсем сам да се оправя. Рафинерията трябва да продължи да работи в нормален режим. Това са сложни производствени процеси, които трябва да бъдат правилно управлявани. Трябва в екипа да останат хора, които разбират и досега са работили там. Работата на управителя е да запази екипа, който е вършил работата. Винаги е предизвикателство да поемаш такава огромна система при такива обстоятелства, но няма да го оставят да се провали.

Това каза кметът на столичния район "Средец" и бивш енергиен министър Трайчо Трайков в ефира на NOVA.

Според Трайков, отсрочката на санкциите върху рафинерията на "Лукойл" в Бургас до голяма степен е била очаквана, но имало шанс да не се случи.

"Дори да не е героично, пак е добре свършена работа на правителството и това не трябва да се отрича. Нямаше необходимост да се получава този side note, но в тази ситуация с този епизод правителството се справи добре. Можеше да не бъде дадена дерогацията, ако избраният за особен управител не беше харесан от налагащите санкциите", каза той.

Според него пред Спецов имало 3 основни задачи: прецизно да се спазват юридическите детайли, за да не се стига до арбитражи, да не стигат парите от нефтопроизводството до Кремъл и рафинерията да работи.

"Ако се продават активи на компанията, трябва да се продадат чрез уважавана финансова институция, която да извършва целия процес. Отнема време, а дотогава трябва да се спазва хигиена при управлението на процесите", коментира още бившият министър.

"В енергийно отношение имаме много повече възможности да правим политика. Сега с навлизането на нови технологии делът е много по-динамичен, и с източниците на горива", допълни той.

Трайков коментира и случая с кортежа, заради който трамвай наби рязко спирачки на столичния площад "Славейков".

"От общината изнесоха информация, която до голяма степен е отговор на моите въпроси. Оказа се, че е минал кортеж, светофарът е изкомандван не с мобилно, а с централно устройство на ресорната дирекция в общината. Вижда се как минава кортежа и трамвая бие спирачки. Да, мина кортеж, но не беше с мобилно устройство, а ние го цъкнахме. Дали сме такива устройства, но не може да се каже в кои коли, защото става въпрос за сигурност", обясни районният кмет.

"Този ватман минава 20 пъти през този светофар. И аз съм бил ватман като ученик, знаем колко време отнема да се мине на светофара. Когато се управляват нелогично фазите на светофара, се появява риск", категоричен бе той.

". Досега не се е случвало до такъв подреден, установен начин. Таймингът не ми харесва, но друго шокиращо не намирам. 13-14 г. не е променяна цената, разбираемо е, че никой не обича някоя услуга да става по-скъпо, но зависи от каква оптика го гледаш. Хората от район "Средец" отдавна го искат", каза той за двойното вдигане на цените в синята и зелената паркинг зона в София, което ще влезе в сила на 5 януари догодина.