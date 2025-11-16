ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злато за България от силен турнир по джудо в Загре...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21727631 www.24chasa.bg

Жена загина, а двама са ранени в катастрофа край Ямбол

6308
Линейка Снимка: Снимка: Архив

77-годишна жена е загинала, а двама души са ранени при тежко пътнотранспортно произшествие на кръстовището на главен път I-7 и пътя Ямбол – село Чарган. Сигналът за инцидента е подаден днес малко преди 15:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Ямбол.

По първоначални данни сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила. Единият, „Ауди", се е движел в посока от село Чарган към Ямбол, а другият, „Киа", е пътувал от село Могила към село Окоп.

Вследствие на удара на място е загинала пътничката от автомобила „Киа", която е на 77 години. Водачът и друга пътничка от същата кола са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Ямбол за преглед и оказване на медицинска помощ, съобщи БГНЕС.

От МВР уточниха, че пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затруднено и се регулира от служители на „Пътна полиция".

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари