Веселин Вучков: Едва ли може да очакваме промяна в работата на МВР въпреки бюджета

"Едва ли може да очакваме промяна в работата на МВР въпреки рекордния бюджет – очакваме още от същото", това каза в предаването "120 минути" по bTV бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков.

МВР ще разполага през 2026 г. с над 4 млрд. лв., като близо 95% от тях ще бъдат за заплати.

Според проф. Вучков в момента в системата на МВР са заети малко над 50 хил. души.

„Постоянно текат конкурси и обучения, сред тях обаче основното ядро са полицаи и пожарникари – малко над 30 хил. Над 4000 са пенсионерите и хората с ТЕЛК в системата. От една страна е здравният въпрос, че тези хора не могат да вършат тежък физически труд, от друга кадровият. Трябва да се променят нормативните правила – полицаи и пожарникари, които притежават различни варианти на трудоспособност - да бъдат освобождавани и да поемат работа в администрацията", каза Вучков.

Според него е недопустимо пожарникари и полицаи с ТЕЛК да взимат и пенсия, и заплата. „Не бива болни хора да изпълняват толкова сериозни отговорности на полицаи и пожарникари. Сега хвърчат някакви писма из вътрешното министерство, събира се статистика заради мои изказвания. От 2002 г. насам административна реформа в МВР не се е случила", добави той.

По думите му темата „Реформа в МВР" е не просто забравена, но забранена тема. Вучков каза още, че въпреки голямата численост, униформеното полицейско присъствие на улицата не е достатъчно.

„Трябва да подбираме хора, които са добре физически подготвени, хора с добри професионални, теоретични и юридически знания, за да изпълняват съвестно своите задължения. Всеки български полицай трябва да покрива ежегодно нормативите, които никой не е отменял, а на практика – голяма част от служителите на МВР не могат да ги покрият", заяви Вучков.

Той посочи, че не е уместно ведомството в дигитално отношение да е в миналия век, докато дава почти целия си бюджет за възнаграждения.

„Крайно време е да се намери поне един зам.-министър, който да анализира работния процес на всеки служител в МВР и особено на полицаите – от началото на работния ден до края и да се прецени в какъв процент от времето той е работил нещо реално или просто се е занимавал с неща, които са извън професионалния му ангажимент. Не повече от 50-60% от времето полицаят се занимава със смислена работа", коментира експертът.

Вучков беше категоричен, че не бива да се прекрояват закони в полза на определено име.