Напред и нагоре, казва бащата, изкачил 11 пъти Карандила за рекорд заради болния си син

Милен Шидеров от Сливен ходил едно денонощие по култовата Хайдушка пътека - искал да събере пари за лечението на 9-годишния Габриел

Малкият беше в Турция за пълни изследвания

За едно денонощие 40-годишният Милен Шидеров от Сливен постави рекорд, като преди дни успя да изкачи и да слезе 12 пъти от височината Карандила в Сливенския Балкан. Направи го по стръмната и камениста Хайдушка пътека с дължина 3,5 км,

като за това време измина почни 84 км и пребори денивелация,

съпоставима с височината на световния планински първенец Еверест в Хималаите.

Самата пътека достига до височина 660 метра в планината. Нагоре мъжът стигал за около час и 20 минути, надолу било по-лесно, защото бягал. Спирал само за кратки почивки от по 5 минути, когато стигал долу.

В джоба си имал шише с вода, през това денонощие изпил над 10 литра. За последното изкачване се мобилизирал докрай, събрал сили и стигнал догоре за 38 минути, слязъл само за половин час.

Постижението на Милен е рекорд за това място. 25 години преди него за същото време от едно денонощие покойният днес Васил Гюзелев успял да изкачи Карандила 11 пъти. Габриел с националното знаме след финиша на баща му

"Сега можех и повече, но спрях 2 часа и 40 минути преди да изтече денонощието, защото си

бях решил да направя 12 изкачвания, друг път с Божията помощ ще го направя",

казва Милен Шидеров пред "24 часа".

Младият мъж не катери височината, за да се доказва, защото отдавна го е сторил, нито пък постига рекорд в името на самия рекорд. Каузата му е повече от благородна - по този начин се стреми да събере пари, необходими за лечението на 9-годишния му син Габриел в Турция.

Как? Като привлече на мястото повече приятели и зрители, които да дарят средства в нарочно поставени за целта кутии.

В сряда - 12 ноември, момчето и бащата заминаха за Турция, където ще му правят изследвания.

Бащата, чийто девиз в спорта е "Напред и нагоре", е убеден, че има надежда за момчето му, въпреки че

Габриел е диагностициран у нас с три тежки болести

- кортикална комплексна дисплазия, което е вродена аномалия на мозъчното развитие, епилепсия и аутизъм.

В Турция на Габи му бяха направени прегледи и ядрено-магнитен резонанс за доуточняване на диагнозата и начина на бъдещето лечение.

"Казаха, че при необходимост ще направят и операция на главата, но безкръвна", допълва Милен. Бащата очаква резултатите от изследванията и да разбере колко ще струва лечението на сина му. Мъжът е подготвен да чуе 5- или 6-цифрена сума. Пари, с които семейството му не разполага. 9-годишното момче от Сливен в турската болница

От 4 години Милен работи като продавач на фаянсови плочки и теракота в строителен хипермаркет, преди това бил в автомивка. С майката на Габриел са разделени - тя живее отделно, идва да го вижда. Ролята на социален асистент на Габриел е поверена на баба му по бащина линия Росица.

Ако се прибавят нейната и на съпруга пенсии, пак се вижда, че парите не стигат.

"След като Габриел навърши 3 г., усетихме, че нещо става с него. Преди казваше по някоя дума, след това спря. И досега само вика, крещи.

Внезапно в него се породи неистов страх от кучета

Тръгнахме по доктори, първо разбрахме, че е аутист, после откриха и епилепсията. Добре, че поне предотвратихме припадъците. Уж изписваха скъпи лекарства, но всичко при него тръгна назад. Днес ходи на помощно училище, но не може да координира ръцете си, не може да чете и да пише, нито да рисува, а формално се води вече в трети клас.

По едно време беше агресивен с другите деца, налиташе на бой, сега се кротна. Но

разбира какво става около него

Когато свърших изкачването на Карандила, той беше там. Сам взе в ръце българското знаме и дойде да се снимаме", разказва Милен.

Всичко това го принудило да потърси нестандартния начин да помогне за лечението на сина си. Спортна натура, Милен от малък се натоварвал физически. Обича природата, катери се по скали, дори и нощем, не се страхува да се спуска в пещери.

Докато се подготвял за рекорда си, в продължение на два месеца всяка сутрин ставал в 5 часа, за да обикаля из планината наоколо, преди до отиде на работа. През седмица в почивните си дни правел преходи от 50-60 км. Винаги бил сам, макар че по време на рекордното изкачване негови приятели му правели компания по част от маршрута.

Милен вярва, че както приятелите били с него по пътеката, така

добри хора няма да го оставят сам

в битката му да събере нужните пари за лечението на Габи.

Хайдушката пътека, която мъжът изкачи за едно денонощие 12 пъти, е култово за Сливен място. Смята се, че някога по нея хайдутите са стигали до планината, за да се крият там. Не се знае за колко време стигали догоре, но в наше време пътеката е място за състезания. Изкачват я еднократно за време. В това отношение рекордът се държи от Шабан Мустафа, постигнал време 23 минути и 53 секунди.

Друго състезание е фестивалът на юнашките игри "Хайдушка среща", който се провежда пред пролетта по пътеката и на Слънчевата поляна горе на Карандила. Тогава участниците катерят пътеката с 43 кг вино в мях на гърба, състезават се в мятане на камъни и ножове, борят се.

Това състезание Милен е печелил вече 4 пъти,

което също му дало кураж да опита да подобри рекорда на Васил. Гордее се, че като победител му присъдили и званието "Сливенски войвода".

А това е повод за гордост за него като патриот. Милен обича да ходи на връх Шипка за Трети март, редовен е на Фестивала на народната носия в Жеравна. Дори е решил първо да заведе там и сина си Габриел, щом оздравее.