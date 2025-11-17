Фрико наръга зверски бившата дни след като изтече изпитателният срок по стара присъда

Прокуратурата му повдигна обвинение за опит за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен и жесток начин

Инна Илиева от Благоевград посрещна 37-ия си рожден ден в болница и буквално живее втори живот, след като бе зверски намушкана с нож от приятеля си Георги Мирчев. Благодарение на бързата, адекватна и професионална реакция на два екипа хирурзи от МБАЛ в града Инна живее втори живот.

Кървавата драма се разигра на 7 ноември малко преди 11 ч пред очите на десетки свидетели в центъра на Благоевград. По това време собственичката на моден бутик пиела кафе с приятелка на открито в заведение до пл. "Георги Измирлиев".

Неочаквано се появил Георги Мирчев-Фрико, с когото имали връзка

33-годишният мъж извадил нож и яростно го забил няколко пъти в тялото на Инна. Жената паднала, обляна в кръв.

Веднага е подаден сигнал в полицията и в Бърза помощ, а докато пристигне медицинският екип, бременна жена и няколко служители на общинска фирма, които подготвят коледния базар на метри от кафенето, се притекли на помощ. Ранената е откарана в МБАЛ, където установили, че е с множество прободни рани в шията, областта на гръдния кош, сърдечната област и лявата ръка.

Два екипа хирурзи, водени от д-р Димитър Димитров, който е и директор на болницата, направили две операции и състоянието на 37-годишната жена е стабилизирано. При множеството намушквания тя е загубила много кръв.

Едното пробождане е било само на 2 см от сърцето,

ножът е прерязал ребро и е навлязъл в белия дроб. Това е предизвикало тотален хемопневмоторакс и при дрениране на гръдната кухина д-р Димитров е източил около 500 мл кръв.

Другото тежко нараняване в лявата половина на шията на милиметри от сънната артерия е засегнало трахеята. Обилно кръвотечение е имала и от раните на двете ръце, докато се е опитвала да се предпази.

След двете операции жената бе в медикаментозна кома, но след два дни бе изведена от това състояние.

"Към този момент пациентката е стабилна, напълно адекватна, в пълно съзнание, диша спонтанно и на този етап няма непосредствена опасност за живота . Действията от мястото на инцидента – на хората, които са били около нея, на екипа на Бърза помощ, реагирал изключително навреме, а след това – и на медиците в нашата болница, са предотвратили смъртен случай. Ако бяха закъснели с 10-ина минути, изходът нямаше да е положителен", категоричен е д-р Димитров.

Състоянието на Ина е стабилно и тя бързо се възстановява. В четвъртък е преместена от отделението по реанимация в хирургията. Очаква се до ден-два да бъде изписана и да продължи да се възстановява в домашни условия, казаха лекарите. 37-годишната Инна Илиева

След извършване на тежкото престъпление

Фрико се е предал сам в полицията

Ножът бе открит на метри от местопрестъплението в тревна площ.

Окръжната прокуратура повдигна обвинение срещу нападателя за опит за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен и жесток начин. По това обвинение се предвижда затвор от 15 до 20 г., доживотен затвор или до живот без право на замяна.

Окръжният съд прие искането на прокуратурата за постоянна мярка "задържане под стража". Съдът е категоричен, че има достатъчно доказателства, че той е извършил престъплението пред очите на десетки свидетели. ГЕОРГИ МИРЧЕВ - ФРИКО

Заради предишните му осъждания има и опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Делото бе гледано при закрити врати заради изнасяне на факти от личния и интимния живот на пострадалата и обвинения. Не стана ясно какво е провокирало тази жестока агресия.

Георги Мирчев е бивш футболист, криминалнопроявен. В Благоевград го наричат Фрико, както и баща му Юлиян, а малкият му брат Юли е познат като Малкия Фрико. Преди 10-ина години беше женен за фолкпевица, от която има момиченце. По време на делото за развод той заведе друго дело срещу нея за упражнено домашно насилие - твърдеше, че тя и баща са го заплашвали вербално и му упражнявали психически тормоз.

Малко преди инцидента изтече 3-годишният изпитателен срок по последното осъждане на Фрико-младши.

На 27 октомври 2022 г. Георги и брат му Юли признаха вина и сключиха споразумение за участие с баща им Юлиян Мирчев, Петрана Ждрапанска и Павел Стойнев - Барабата в организирана престъпна група, която от март 2019 г. до 5 януари 2022 г. се е занимавала с наркоразпространение. Петимата бяха арестувани през януари 2022 г. при акция на ГДБОП в Дупница и Благоевград. Те получиха обвинения от спецпрокуратурата, но след закриването , делото бе прехвърлено в Окръжния съд в Благоевград.

Първи подписа споразумение с прокуратурата бащата Юлиян, на 57 г., и наказанието му бе 2 г. затвор. След него и синовете Георги и Юли признаха вина и наказанията им бяха по 1 г. и 4 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, който изтече на 27 октомври 2025 г.

Георги е осъждан и преди, а брат му Юли е реабилитиран

Бащата Юлиян Мирчев излежа в Централния софийски затвор 22-годишна присъда за убийство и грабеж на унгарския тираджия Имре Фьодор на 9 април 2000 г. до Кресненското ханче. Този ден следобед шофьорът спрял с тира си, натоварен с 20 тона полиетиленов гранулат, на една от отбивките на главен път Е-79 в дефилето.

Тогава е нападнат от Фрико-старши и приятеля му Петьо Плачков. Първо пребили тираджията, а след това Мирчев го прострелял в крака с пистолет. Двамата натоварили пострадалия в каросерията на камиона и по-късно го свалили, съблекли го гол до кръста, оковали ръцете му с белезници и

Фрико-старши отново стрелял, но в слепоочието

Престъпниците хвърлили тялото на островче в река Струма край дефилето. Трупът е открит няколко часа по-късно, а полицията бързо стигнала до извършителите, като проследила товара.

Оказало се, че след жестокото престъпление Мирчев и Плачков пристигнали с камиона в Разлог и опитали да продадат стоката, като общата стойност на гранулата и тира е оценена на 76 265 лева. Фрико-старши бе осъден на 22 г. затвор за убийство и за въоръжен грабеж, а съучастникът му на 4 г. за грабеж. След престъплението Фрико-старши бе арестуван, но на 28 август 2001 г.

успя да избяга от арестантската кола, с която полицаи го караха за София

Това бягство бе уникално, защото Фрико-старши успял за разреже покрива на уазката и да изчезне в движение. Преминал в Гърция с фалшиви лични документи, но там бе арестуван на 3 октомври 2002 г. с хероин. Година по-късно в Солун получи 11-годишна присъда. През 2007 г. бе върнат у нас. Има и други предишни присъди за опит за кражба на автомобил и престрелка с полицаи, бягал е още няколко пъти от стаи за разпит в полицейски управления, след като е бил задържан.

Докато излежаваше присъдата за убийството на унгареца, показвал добро поведение и дори станал началник на цех за хартиени торбички. Пуснат бе на свобода условно предсрочно през 2019 г., но се оказа, че тогава е почнал да се занимава с наркоразпространение.

След последната присъда от октомври 2022 г. за ръководене на наркогрупата Фрико-старши влезе в затвора и трябваше да доизлежи и остатъка от предишната присъда. От месец е на свобода, а мястото му зад решетките зае Георги.