Атанас Атанасов: Това, което се случва с "Лукойл", е ефект от войната в Украйна

"Това, което се случва с "Лукойл", е ефект от войната в Украйна. Усилията на Запада са, за да се ограничат финансовите потоци в Русия, за да не се финансира тази война", това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в предаването "120 минути" по bTV.

По думите му това, което се случва в Сърбия е разликата да си в НАТО и в ЕС. "Всички знаем, че Сърбия е сериозен руски актив", каза още той.

"Лукойл" не е собственост на България и тук става въпрос за отношения между двете най-големи сили в света. България по някакъв начин може да бъде посредник в ситуацията", смята Атанасов.

Според него особеният управител Румен Спецов "трябва да е счетоводител".

"Бих се пошегувал, че правителството е назначило "особен счетоводител" в "Лукойл", защото неговата работа ще е да вижда къде отиват парите", каза той.

Атанасов даде за пример срещата на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

"Там се очертаваше някаква сделка и всичко изглежда се провали, така че никакво доверие на руснаците не може да се има", заяви той.

Относно бюджета лидерът на ДСБ заяви, че "парите не стигат".

"Управляващите развързват много сериозно кесията и започват да разсъждават как да вдигат данъци. От една страна имаме недостатъчни приходи, от друга страна - раздути разходи. За да може да се влезе в поне до 3% дефицит, трябва да се режат разходи и да се увеличават приходи, но не чрез вдигане на данъци", коментира той.

Той посъветва днешните управляващи да не се оправдават с предните.