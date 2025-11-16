Пожарникарите спасиха четирите деца, качили се на висока сграда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарникарите свалиха четирите деца, качили се на висока сграда.

Както "24 часа" писа по-рано, четирите деца се качили на стара сграда на ъгъла на бул. "Никола Петков" и ул. "Любляна". Децата - две момчета и момиче на по 12 г., и момиче на 14 г., се обадили за помощ, след като не могли да слязат.

Децата са свалени от сградата без опасност за здравето им.

Пред полицията разказали, че се качили да си правят селфи. Оттам обясниха пред bTV, че сградата е изключително опасна и вътре има изгнили дъски и необезопасени стълби.