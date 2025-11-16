ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злато за България от силен турнир по джудо в Загре...

Пожарникарите спасиха четирите деца, качили се на висока сграда

Пожарна кола. Снимка Архив

Пожарникарите свалиха четирите деца, качили се на висока сграда. 

Както "24 часа" писа по-рано, четирите деца се качили на стара сграда на ъгъла на бул. "Никола Петков" и ул. "Любляна". Децата - две момчета и момиче на по 12 г., и момиче на 14 г., се обадили за помощ, след като не могли да слязат. 

Децата са свалени от сградата без опасност за здравето им.

Пред полицията разказали, че се качили да си правят селфи. Оттам обясниха пред bTV, че сградата е изключително опасна и вътре има изгнили дъски и необезопасени стълби. 

Пожарна кола. Снимка Архив

