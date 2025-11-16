Томислав Дончев: Пари за коледните добавки на пенсионерите в бюджета няма

"Пари за коледните добавки на пенсионерите в бюджета няма. Дали ще бъдат предвидени предстои да разберем следващите седмици, но ресурс няма", това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в предаването "Защо, господин министър" по bTV.

По думите му пенсионният модел е счупен. "Половината пари за пенсии идват от бюджета, не от НОИ. Рядко има ентусиазъм по отношение на някоя реформа, особено от този, който реформираш", обясни вицепремиерът.

Според него бурята около "Лукойл" е по-скоро отминала, но все още има много рискове.

"Първият приоритет е да няма риск от криза на горивата и България в някакъв момент да не се окаже обект на дела", каза Дончев.

Той уточни, че особеният управител Румен Спецов няма да ръководи технологично производството на "Лукойл", а ще се занимава с финансовата част.

"Смятам, че след като е ръководил успешно НАП, ще се справи", каза той.

"Правителството до голяма степен преодоля кризата, но как ще се разреши тя оттук-нататък зависи от процеси, които текат във Вашингтон. Правилният път е София да е част от тези разговори, защото част от актива се намира тук", коментира още вицепремиерът.

Според него би било най-добре рафинерията да се купи от компания с опит в бранша, която да отвори нови възможности, да съхрани работните места и да запази цените на горивата.

Вицепремиерът коментира и бюджета, като заяви, че това е възможният такъв.

"Големият недостатък е, че следва матрицата на бюджетите в последните няколко години. Бюджетът е точката на равновесие между всички коалиционни партньори. Дали е добър - не. Критиката има основание. Големият проблем ще бъде, ако 3-4 години напред правим същото, тоест курсът трябва да бъде към свиване на разходите", обясни той.

Относно изчисляването на МРЗ той каза, че ако това не се промени, след няколко години България ще се превърне в държавата с най-висока минимална заплата в Европа.