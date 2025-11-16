ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предлагат бившия кмет Тодор Петков и скулптора Николай Савов за почетни граждани на Пловдив

Ваня Драганова

1536
Бившият кмет и областен управител на Пловдив Тодор Петков

Премахването на фигурата на бика пред общината, изработена от твореца, беше една от първите задачи на Иван Тотев

Кметът Костадин Димитров предлага бившия градоначалник, а впоследствие и областен управител Тодор Петков да бъде обявен за почетен гражданин на Пловдив. Петков е последният управник на града преди преди демократичните промени - до 1990 г., а поста губернатор заемаше в мандата на Тройната коалиция. Костадин Димитров мотивира идеята си с приноса на Тодор Петков за модернизирането на инфраструктурата в региона, в чиято рехабилитация по негово време като областен управител са вложени над 100 млн. лв. 

Още едно предложение за присъждането на най-високото отличие на града се очаква да влезе за обсъждане в местния парламент и то е за скулптора Николай Савов. Зад него стоят съветници от различни групи, сред които е и Славчо Атанасов. В неговия мандат като кмет на Пловдив пред общината беше поставена фигура на бик, изработена от Савов. Нейното премахване беше една от първите задачи на Иван Тотев, когато пое управлението на Пловдив.

Николай Савов е автор на паметника на хан Крум в район "Тракия", през м. г. заедно с арх. Родион Петров спечели конкурса за изграждането на монумент на легендата на "Ботев" Динко Дерменджиев-Чико. 

