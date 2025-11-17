ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След жалба на оцелели Германия отмени аукцион с ве...

Четирите деца се качили на високата сграда да си правят селфи, не е ясно кой е собственикът

Комисар Антон Дерменджиев Кадър: БНТ

Четирите деца, които в неделя бяха спасени от полиция и пожарна, след като се покатерили на висока сграда в София, са били горе, за да си направят селфи. Това каза заместник-началникът на 6-о РУ комисар Антон Дерменджиев. 

Сградата е на ъгъла на бул. "Никола Петков" и ул. "Любляна". Двете момчета и момиче на 12 г., както и друго момиче на 14 г., са открити в най-високата част на сградата. Сигналът е подаден от гражданин от близките кооперации. 

"Имаме и предишни случаи с деца, качили се на сградата. Водили сме кореспонденции с районната община, но категоричен отговор чия е собствеността все още нямаме. Искам да апелирам собствениците на сградата да обезопасят сградата, тъй като вероятността да се случи трагедия не е малка", каза комисар Дерменджиев пред БНТ.

"Трябва да има диалог между родители и деца. Вчера ние им обяснихме на дечицата и на родителите, надявам се да са разбрали правилно", каза още той. 

Комисар Антон Дерменджиев Кадър: БНТ

