Четирите деца се качили на високата сграда да си правят селфи, не е ясно кой е собственикът

Четирите деца, които в неделя бяха спасени от полиция и пожарна, след като се покатерили на висока сграда в София, са били горе, за да си направят селфи. Това каза заместник-началникът на 6-о РУ комисар Антон Дерменджиев.

Сградата е на ъгъла на бул. "Никола Петков" и ул. "Любляна". Двете момчета и момиче на 12 г., както и друго момиче на 14 г., са открити в най-високата част на сградата. Сигналът е подаден от гражданин от близките кооперации.

"Имаме и предишни случаи с деца, качили се на сградата. Водили сме кореспонденции с районната община, но категоричен отговор чия е собствеността все още нямаме. Искам да апелирам собствениците на сградата да обезопасят сградата, тъй като вероятността да се случи трагедия не е малка", каза комисар Дерменджиев пред БНТ.

"Трябва да има диалог между родители и деца. Вчера ние им обяснихме на дечицата и на родителите, надявам се да са разбрали правилно", каза още той.