Богдана Панайотова: Настъпила съм доста интереси, но няма как да правя извод, без да има доказателства

"Настъпила съм доста интереси, но няма как да правя извод, без да има доказателства." Това каза в предаването "Денят започва" по БНТ главният архитект на София Богдана Панайотова, чиято оставка бе поискана от кмета Васил Терзиев.

"Искам да чуя директно какви могат да бъдат мотивите, аз ли съм прекалила, защото не ми е ясно. Освен небостъргача до "Черни връх" сме спрели друго такова застрояване, което е до Драгалевска река, както и доста такива превишавания на застрояване. Това всичко със знанието на кмета. Може би прекалих някъде, може би прекалих и с проверките по речните корита. След случая с Елените направих една такава група и взехме общото решение да почнем да изпълняваме проверки по самите течения на коритата", поясни тя.

През миналата седмица Столичният общински съвет отхвърли предложението на кмета на София Васил Терзиев за нова структура на общината. Реформата предвиждаше част от функциите, които сега се изпълнят от главния архитект на столицата и ресорното му направление по архитектура и градоустройство (НАГ) да се прехвърлят към новия зам.-кмет по градско планиране и развитие.

Панайотова заяви, че не е говорила с кмета, защото е била в болница, а в момента се лекува вкъщи.

"Създаването на зам.-кмет по градоустройството съм го поддържала още от самото начало. Моето желание беше да запазя числеността на екипа. Новата структура е начин за заобикаляне на моята длъжност. Контролът по строителство и градоустройство е вменен на главния архитект, в случая се отменят точно тези неща", каза още тя.

"Проблемът с голямото застрояване и липсата на инфраструктура е голям в София. Нормално е да съм между много интереси и натиск. При постъпването ми поехме ангажименти взаимно и мисля, че опитвах да ги спазвам по начина, по който работех", заяви Панайотова.

Терзиев поиска оставката на главния архитект в началото на ноември, а като причина посочи "различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея".