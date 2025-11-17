Георги Харизанов: Спецов няма да търгува с горива, а ще контролира финансовите потоци в "Лукойл"

След като рафинерията получи разрешение да работи, след като може да продължи да се разплаща и да получава плащане от своите доставчици, до момента ситуацията се движи добре. Така определи казусът с "Лукойл" политическият анализатор Георги Харизанов по Би Ти Ви.

По думите му назначеният особен управител на "Лукойл" Румен Спецов няма да търгува с горива, нито да се занимава с производство на горива. Това, с което ще се занимава тези 6 месеца, е да упражнява контрол върху финансовите потоци, защото това е смисълът и философията на санкциите на американската държава.

Харизанов поясни, че санкциите не са с цел да попречат на малки предприятия да продължат да работят. Целта е да не стигат средства от търговската дейност до компанията майка към Кремъл, за да се финансира войната в Украйна.

Доколкото имам информация, някои от заместниците на Румен Спецов ще поеме функциите на директор на НАП, докато е особен управител, каза още Харизанов.