Един загинал и 18 ранени при катастрофи за последните 24 часа

Катастрофа. Снимката е илюстративна. Снимка: 24 часа

Един човек е загинал, а 18 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 14.

В София са регистрирани 19 леки катастрофи и две тежки, загинали няма, ранени са двама души, предаде БТА.

От началото на месеца са станали 267 катастрофи с 26 загинали и 337 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5899, загиналите са 399, а ранените 7348. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 13 по-малко  загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

