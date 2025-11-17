ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Росица Кръстева: Митовете убиват, страхът от л...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21729525 www.24chasa.bg

58 пожара в страната са потушени за последното денонощие

1292
Нямали загинали при инцидентите с пожари за последните 24 часа.

Потушени са 58 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Пожарните екипи са реагирали на 88 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа няма загинали и пострадали.

Материални щети има при 12 пожара, от които четири са били в жилищни сгради, съобщава БТА. 

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 14 при оказване на техническа помощ.

Десет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Нямали загинали при инцидентите с пожари за последните 24 часа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари