Семейството от Карлово, посетено от мечка: Вечер почти не излизаме

24 часа Пловдив онлайн

Камери са заснели мечката. Кадър: bTV

Разминали се с животното за 15 минути в четвъртък

Мечката не е на метри от дома ни, тя минава през входната ни врата, откъдето излизаме всекидневно. Това разказаха пред bTV Стоян и Гергана Виденови от Карлово, чийто дом беше посетен от животното в четвъртък. Камери са заснели мечката.

"Страшно е, много ни е притеснено, вечер почти не излизаме. Не пускаме детето с кучето навън. Онази вечер сме се разминали с мечката за някакви си 15 минути", обясни Гергана Виденова. В техния двор няма поражения, но в близките лозя гроздето е изядено. Семейството обясни, че живее в този дом от 12 години, но за първи път им се случва мечка да слезе толкова надолу.

Хората са подали сигнал до органите на реда и се надяват животното да бъде прогонено. Вече се организирали хайки. 

