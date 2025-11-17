Над 300 собственици на кучета в София са санкционирани през 2025 г.

Всяко домашно куче в страната трябва да се извежда на повод извън дома. Може да бъде пуснато свободно само в обособени заграждения. Това каза за БТА ветеринарният лекар д-р Божидара Гинчева, началник-сектор „Околна среда“ към Столичния инспекторат. Разпоредбата е записана в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Проверка на БТА показа, че в столичните паркове много собственици не спазват тази разпоредба. Големи кучета се пускат да се разхождат без каишка по алеи, по които минават майки с малки деца. В Столичния инспекторат се получават сигнали за инциденти с пуснати кучета, които са нападнали малки деца, колоездачи, други кучета, посочи д-р Гинчева.

От началото на годината до 12 ноември столичните инспектори са проверили над 4000 собственици на кучета. За установени нарушения са съставени повече от 300 акта, каза д-р Гинчева. По думите ѝ събираемостта на глобите в София е добра.

Задълженията на собствениците на кучета са описани в Закона за ветеринарномедицинската дейност. В член 177 се посочва, че се забранява извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник. Забранено е разхождането им на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

„Намордникът не е задължителен за всички кучета, само за доказано агресивните. Тук е личната отговорност на всеки собственик. Ако той знае, че животното е склонно да прояви агресия, нека то винаги да бъде извеждано с намордник“, призова д-р Гинчева.

Сред задълженията на собствениците са да почистват след него, да осигурят ежегодна ваксинация срещу бяс, да вземат мерки животното да не създава опасност за хора и други животни, да го заведат при ветеринар за идентификация и паспорт, да плащат ежегодна такса към съответната община.

При извеждане навън собственикът на куче трябва да носи ветеринарномедицинския паспорт. В него е отбелязано дали животното има актуална ваксина против бяс, обясни д-р Гинчева.

Всяко домашно куче трябва да има и паспорт, и поставен микрочип. „При проверки приемаме и снимка на телефона на този документ. Инспекторите имат четец, който разчита номера на микрочипа, и се вижда кой е собственикът на животното“, допълни д-р Гинчева.

Санкцията за непочистване след домашно куче е 100 лв., каза д-р Гинчева. За разхождане без повод глобата също е 100 лв. За инциденти с участие на домашно куче санкциите са между 100 и 400 лв.

Голяма част от собствениците извеждат кучето си без повод, в резултат на което се случват инциденти, каза експертът. Това са случаи, при които домашният любимец е нападнал и наранил дете, възрастен човек, нападнал е колоездач, допълни д-р Гинчева. Има сигнали и за инциденти между кучета.

Близо 43 са обособените заграждения на територията на Столична община, където кучетата могат да бъдат пуснати свободно, посочи експертът. Броят им постоянно се увеличава, допълни тя. В някои паркове има заграждения, които са строго обособени – за малки и за големи породи кучета.

Собствениците на кучета са задължени по закон да ги регистрират при ветеринарен лекар, който поставя микрочип на животното и му издава паспорт. Ветеринарят вписва всички регистрирани кучета във ВетИС - Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). По данни на агенцията, изпратени в отговор на запитване на БТА:

Регистрираните в системата кучета към 1 ноември 2025 г. са:

· 449 962 кучета в страната

· 108 786 кучета в София

Регистрираните в системата кучета от 1 януари до 1 ноември 2025 г. са:

· 11 775 кучета в страната

· 1119 кучета в София

Освен задълженията по Закона за ветеринарномедицинската дейност, собственикът има задължение и да регистрира отглежданото от него животно в Столична община, обясни д-р Гинчева. Подава се заявление и животното се регистрира на адреса на собственика. След това се заплаща такса, която за София е еднократна за година и е в размер на 24 лв. за куче. Ако животното е кастрирано, тогава собствениците са освободени от таксата, но не са освободени от декларирането в Общината, уточни експертът.

По данни на Столична община, изпратени в отговор на запитване на БТА:

· Декларираните кучета в София към 14 ноември 2025 г. са 19 092

· Декларираните кучета за 2025 г. (от 1 януари до 1 ноември) са 891

· Декларираните кучета през 2024 г. са 1131

„Извеждайте домашните си любимци винаги на повод и не ги оставяйте без надзор, докато пазарувате, защото не знаете какви последствия може да има“, каза д-р Гинчева. „Като ветеринарен лекар, моят призив към собствениците на домашни любимци е женските животни да бъдат кастрирани, защото по този начин се удължава техният живот и се предотвратяват бъдещи заболявания. А и с това се освобождават от такса куче“, каза още тя.

Сигнали за водене на кучета без повод, за непочистване, за инциденти могат да се подават към Столичния инспекторат.