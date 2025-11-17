Рецидивистка влиза пак в затвора, този път за задигнати 10 шоколада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не били от евтините, стрували по 11,80 лв.

48-годишна жена влиза в затвора за 6 месеца при общ режим за кражба на 10 шоколада от хипермаркет в Пловдив.

На 16 април т.г. тя се опитала да премине касите на търговската верига, без да плати дължимите пари, но била заловена от охраната на магазина. А след пристигането на униформените - задържана за 24 часа. Било установено, че цената на един шоколад е 11,80 лв. - марката не е от евтините.

Жената няма образование, неграмотна е и безработна, освен това е и осъждана два пъти, като едната присъда е била ефективна. Тя трябва да плати и разноските по делото, които са на стойност около 150 лева.

Вече е сключила споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Пловдив. Решението е окончателно.