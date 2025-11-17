ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фалшиви маркови парфюми конфискува полицията в Димитровград

Фалшиви парфюми СТОПКАДЪР: НОВА

Имитации на маркови парфюми иззеха полицаи при проверка на товарен автомобил в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Автомобилът е спрян за инспекция на бул. "Благоев".

В товарния му отсек са открити 810 флакона с лого и надпис на защитени търговски марки без разрешение на правопритежателите. Водачът на автомобила ги е предал на разследващите с протокол по образуваното досъдебно производство, пояснява БТА.

Предходният случай с фалшиви тоалетни води и парфюми в региона бе в средата на октомври. Тогава при проверка на камион край Харманли бяха установени близо три хиляди артикула с лого на защитени търговски марки, сред които и текстил.

