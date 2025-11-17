ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал наниза 36 точки в Австрия

Пожарната в Пловдив с двама нови началници

24 часа Пловдив онлайн

Новите ръководители бяха представени от шефа на Пожарната в Пловдив Васил Димов (вляво). Снимки: Пожарната в Пловдив

Божил Тодоров и Иван Мерджанов имат дълъг стаж в системата

Нови началници имат ключови звена в Пожарната в Пловдив. Те бяха представени от шефа на регионалната дирекция старши комисар Васил Димов.

Главен инспектор Божил Тодоров ще ръководи сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност", а главен инспектор Иван Мерджанов е назначен за началник на Първа районна служба. И двамата са с богат опит в пожарната безопасност и спасителните дейности.

Главен инспектор Божил Тодоров е част от системата на МВР от 2001 г. и е завършил специалност „Пожарна и аварийна безопасност" във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – МВР. През годините е заемал оперативни и ръководни длъжности в областта на пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност.

Божил Тодоров притежава богат практически и ръководен опит в организиране и провеждане на пожарогасителни операции, аварийно-спасителни дейности и обучение на служителите. Като началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност" той ще отговаря за координацията на оперативните екипи, подготовката и професионалното усъвършенстване на огнеборците и спасителите, както и за ефективното реагиране при пожари, бедствия и аварийни ситуации.

Главен инспектор Иван Мерджанов е новият началник на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив.

Иван Мерджанов е служител в системата на МВР от 2005 г., когато започва кариерата си като инструктор в сектор „Пожарна и аварийна безопасност" на летище Пловдив. Завършил е специалност „Пожарна и аварийна безопасност" във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението" при Академията на МВР.  Последната му длъжност е ръководител на група „Пожарогасителна и спасителна дейност" в Четвърта РСПБЗН – Пловдив.

