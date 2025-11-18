ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веолия Енерджи Варна обяви начало на отоплителен сезон

„Веолия Енерджи Варна" ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнение на нормативните климатични условия обявява начало на отоплителен сезон 2025/2026 г. за всички битови клиенти, считано от 18.11.2025 г. (вторник) и започва поетапно пускане на абонатните станции за отопление.

Молим да имате предвид, че при запълнени вътрешни инсталации технологичното време за пускане на абонатна станция е значително по-кратко.

На безплатен телефонен номер: 0800 14 448 бихте могли да получите допълнителна информация или да потърсите съдействие от специалистите на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД.

