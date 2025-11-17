Представят в изложба 10 г. археологически проучвания на крепостта Ряховец

Десет години археологически проучвания на крепостта Ряховец представя изложба в Исторически музей – Горна Оряховица. Тя ще бъде открита от 17,30 ч. днес. В нея ще бъде показано най-ценното от разкопките, проведени в периода 2015-2025 г.

През 2015 г. крепостта получи статут с категория „национално значение", а след 25-годишно прекъсване бяха подновени археологическите проучвания. Екипът, с ръководител Илиян Петракиев (РИМ – Велико Търново), зам.-ръководител Мая Иванова (ИМ – Горна Оряховица) и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев (РИМ – Велико Търново), вече е проучил пет сектора.

Сред изяснените структури са главна (югоизточна) порта, северна порта, западна порта с част от прилежащата й крепостна стена и вътрешни терени, южно подградие и северно подградие на крепостта. Разкрити са градежи и материали от III–II хил. пр. Хр. до ХIV в.

През 2021 г. при изкопни дейности за рекултивация на депо за битови отпадъци в източното подградие на крепостта е открит некропол от ХIII в. Част от него, заедно с регистрирано селище, са проучени в периода 2021-2025 г. от екипа, който работи и на крепостта. Откритите археологически структури, сред които гробове, полувкопани жилища, огнища и ями, се отнасят към ХIII век. До момента са проучени общо 15 гроба с някои особености, които показват известно отклонение от християнския погребален обред и ями с животински кости от говеда и цели черепи на коне и крава, припомнят от експедицията.

На крепостта Ряховец се организира и археологическа школа за ученици от местните училища. Инициативата е дело на Исторически музей - Горна Оряховица и екипа, който провежда теренните проучвания. През годините Школата е подкрепена от местния бизнес.

Посетителите на изложбата ще се запознаят с най-интересните открития през годините. Сред тях са средновековен еднокорабен църковен храм с некропол, разкрити в Северното подградие на крепостта. Ще видят още разнообразни по хронология и вид находки като монети, ножчета, части от керамични съдове и др. Чрез илюстративен материал ще наблюдават етапи от проучванията, а също така и част от работата на учениците.