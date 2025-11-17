Дебора раздава автографи в пловдивския съд като звезда (Снимки)

Мина много време от инцидента, някои неща вече не си ги спомня, каза адвокатът й

Дебора Михайлова вече се чувства звезда. Показа го в пловдивския съд, където с усмивка раздава автографи. Подписа се в тетрадката на местния чешит Стефчо, който се бори за Гинес по събрани парафи на известни личности. Последно получи подпис от транспортния министър Гроздан Караджов в Пловдив.

Иначе днес той пристигна час преди съдебното заседание да чака Дебора. Щом я зърна, преди да влезе в залата, й поднесе тетрадката си. Тя с усмивка му се разписа. Същото понечи да направи и с подсъдимия Георги Георгиев, но той го подмина демонстративно и отказа да даде автограф. Георги Георгиев подмина СтефчоАвтографа и отказа да му се разпише в тетрадката. Снимка: Никола Михайлов

Днес освен пострадалата, съдът трябва да разпита и последният свидетел по делото. След това магистратите ще пристъпят към четирите вещи лица, изготвили експертизи.

"Моят разпит продължава две години и половина по-късно. Думите говорят сами по себе си. Да, уморена съм", каза Дебора Михайлова, преди да влезе в залата. Всички страни в процеса потвърждават, че няма промени в казаното от нея сега и в предходното разглеждане на делото.

"Минало е много време. Тя някои неща не си ги спомня, а всеки иска да бъде подробен в разпита - както защитата, така и ние", отговори адвокатът ѝ Слав Даскалов на въпроса защо я разпитват с часове.

Защитникът на Георги Валентин Димитров пък посочи, че той също се чувства зле, предвид тежестта на обвиненията срещу него.

"Здравословното му състояние продължава да не е добро с оглед хирургичните интервенции, които беше претърпял", каза адвокатът. И заяви, че прокуратурата била сезирана да установи кой всъщност е посегнал на Дебора, тъй като позицията на защитата е, че това не е Георги Георгиев.

"Здравословното му състояние продължава да не е добро с оглед хирургичните интервенции, които беше претърпял", каза адвокатът. И заяви, че прокуратурата била сезирана да установи кой всъщност е посегнал на Дебора, тъй като позицията на защитата е, че това не е Георги Георгиев.

Мъжът беше задържан през лятото на 2023 г. , след като стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август. Георгиев е изправен пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023-а в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.