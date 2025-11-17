ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Двама мъже се биха в симитлийско село, единият е в болница

Тони Маскръчка

Двама мъже се биха в симитлийско село, единият е в болница. СНИМКА: PIXABAY

Двама мъже се биха в симитлийското село Крупник, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал в събота около 20:10 часа. Във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал за физическа саморазправа в с. Крупник. Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че побоят е между 27-годишен мъж от селото и 38-годишен благоевградчанин. По-младият е нанесъл удар с твърд предмет на 38-годишния мъж и е счупил предното панорамно стъкло и странично огледало на паркиран на мястото лек автомобил „Хонда Акорд". 38-годишният е пострадал с фрактура на подбедрицата и е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград.

Извършителят на деянието е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

