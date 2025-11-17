Ансамбъл „Българе" разказва с танц историята на старата столица Търновград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спектакълът на 22 ноември е по повод 40 години ДКС „Васил Левски" и е със свободен вход

Национален фолклорен ансамбъл „Българе" и Община Велико Търново представят историческия танцов спектакъл „Търново през вековете". Историята на Старата столица ще бъде пресъздадена със силата и емоцията на фолклора на 22 ноември в Двореца на културата и спорта „Васил Левски".

Спектакълът започва в 19 ч., входът е свободен, канят от местната управа. Поводът е 40-годишнината от строителството и откриването на емблематичната зала, която през годините е била сцена на стотици културни и спортни събития в старата столица.

Мащабното шоу е със сценарист, хореограф и режисьор Христо Димитров. В центъра на сюжета са братята Петър и Асен – вдъхновители и водачи на Второто българско царство, чието дело поставя началото на най-величествения периоди в българската държавност.

В зрелищната постановка се преплитат история, мит и фолклор, а публиката ще съпреживее въздигането на Търновград до неговата духовна и културна слава като столица на България.

В представлението участват десетки танцьори и музиканти, които се превъплъщават и в актьори, акробати, каскадьори и бойци.