Над 240 хиляди къса цигари задържаха на митнически пункт "Златарево"

Служителите на митнически пункт "Златарево" откриха и задържаха 244 200 къса цигари при проверка на товарен автомобил, съобщават от Агенция "Митници". На входящо трасе на пункта е пристигнал влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданин на Сърбия с инициали А. П. Моторното превозното средство е било селектирано за проверка, а по време на извършения щателен контрол митническите служители откриват под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока на три различни търговски марки е 12 210 кутии или 244 200 къса, пояснява БТА.

Водачът А. П. е привлечен от Окръжната прокуратура - Благоевград в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците. Цигарите са отнети в полза на държавата и предстои да бъдат унищожени.От пркуратурата допълват, че на водача е наложено наказание от две години и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от пет години.