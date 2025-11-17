ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Задържаха 21-годишен, обвинен за грабеж на възрастен мъж в София

Възрастен човек Снимка: Pixabay

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 21-годишен младеж за грабеж на 71-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12.11.2025 г. на ул. „Кукуряк" в гр. София, обвиняемият Г.К. е отнел чанта със 100 лева и документи в нея, като за целта е употребил сила - издърпал чантата от ръцете на възрастния мъж, съобщават от Прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 до 10 години.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Г.К.

