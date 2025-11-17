ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21730881 www.24chasa.bg

Кола блъсна две жени на пешеходна пътека

Тони Маскръчка

Кола блъсна две жени на пешеходна пътека. Снимка: Архив

Кола блъсна две жени на пешеходна пътека в гр. Гоце Делчев. Инцидентът е станал в събота около 11:00 часа на ул. „Бяло Море".

Лек автомобил „Хонда", управляван от 64-годишен мъж от града, завивайки на дясно не е пропуснал и е блъснал две жени на 57 години от гр. Гоце Делчев, които пресичали пътното платно на пешеходна пътека. Едната от пешеходките е пострадала с комоцио и натъртване на врата, а втората с натъртвания по краката.

На водача на автомобила е направена проба с техниеско средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

Кола блъсна две жени на пешеходна пътека. Снимка: Архив

