Кола блъсна две жени на пешеходна пътека в гр. Гоце Делчев. Инцидентът е станал в събота около 11:00 часа на ул. „Бяло Море".

Лек автомобил „Хонда", управляван от 64-годишен мъж от града, завивайки на дясно не е пропуснал и е блъснал две жени на 57 години от гр. Гоце Делчев, които пресичали пътното платно на пешеходна пътека. Едната от пешеходките е пострадала с комоцио и натъртване на врата, а втората с натъртвания по краката.

На водача на автомобила е направена проба с техниеско средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.