Шофьор загина на пътя Търговище-Попово след сблъсък на три автомобила

Водач на лек автомобил е загинал при пътен инцидент с участието на 3 моторни-превозни средства в община Попово, съобщават днес от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. Произшествието е настъпило на 15.11.2025 г. около 8 часа на пътя между Търговище и Попово.

По първоначални данни лек автомобил „Фолксваген Уп" с бургаска регистрация, управляван от 42-годишен правоспособен водач от град Долна Оряховица, област Велико Търново, движейки се в посока Търговище - Попово, е навлязъл в лентата за насрещно движение. Там автомобилът му се е сблъскал с правомерно движещ се лек автомобил „БМВ 316" с шуменска регистрация - собственост и управляван от 28-годишен правоспособен водач от село Водица, община. Попово. Вследствие на сблъсъка лекият автомобил „БМВ" се е блъснал странично в движещ се зад него лек автомобил „Пежо 2008" с търговищка регистрация, собственост и управляван от правоспособен 40-годишен водач от Попово.

В резултат на пътно-транспортното произшествие 42-годишният водач на лекия автомобил „Фолксваген" е загинал. Шофьорът на автомобила „БМВ" е настанен за лечение в МБАЛ-Търговище с различни фрактури.

Водачите на автомобилите „БМВ" и „Пежо 2008" са тествани по надлежния за евентуално наличие на алкохол и на наркотични вещества – съответно с технически средства „Алкотест Дрегер" и с "Drager Drug Test 5000". Пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.