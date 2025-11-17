Жена с тротинетка отне предимство на кола и пострада

Жена с електрическа тротинетка се блъсна в лека кола. Пътният инцидент е станал в събота около 17:30 часа на първокласен път Е-79 край Сандански.

29-годишна жителка на с. Дамяница управлявала индивидуално електрическо превозно средство без светлини и светлоотразителна жилетка. От с. Ново Делчево тя се отправила към Е-79, като излязла от полски път. Пресичайки главния път е отнела предимството на лек автомобил „БМВ" с 19-годишен водач от гр. Сандански, който е ударил в задната му част индивидуалното електрическо превозно средство. Жената е пострадала с натъртвания в областта на таза и след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.