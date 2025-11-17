Щерка на съдебна заседателка обсъждала Дебора - искат отвод на целия състав заради майка й

Ако искането бъде уважено, делото трябва да стартира отначало за трети път

Дъщерята на резервната съдебна заседателка Неврие Шакирова по делото "Дебора" обсъждала девойката, а майка й коментирала постовете й във фейсбук.

Това даде повод на защитата на подсъдимия Георги Георгиев да поиска отвод на Шакирова заедно с целия съдебен състав. Ако магистратите уважат искането, това означава процесът да стартира отначало, което ще е за трети път. В момента съдът даде почивка, за да вземе решение.

Очевидно това дело се коментира много силно от въпросното семейство извън съдебната зала. Това означава, че тя е напълно предубедена и че не може да участва в състава", смята адвокат Петко Кънев.

По думите му нямало значение, че Шакирова е резервен заседател. "Тя трябва да присъства на всяко заседание, за да може да замести всеки един съдебен заседател, който не може да изпълнява своите функции. Ако в момента влезе нов съдебен заседател, нали ще е изпуснал цялото дело", обясни пред залата адвокат Петко Кънев, който защитава Георги.

Делото "Дебора" вече веднъж стигна до финалната права, преди състава на съдия Десислава Порязова да се отведе заради съмнения за предубеденост на съдебен заседател. След това процесът беше разпределен на магистрата Спасимир Здравчев, като беше назначена и резервна заседателка, за да се подсигури нормалното протичане на делото.