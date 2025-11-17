Мъж заплаши жена си с нож, друг наби бившата си и избяга

36-годишна жена от санданското село Склаве е съобщила в полицията, че 49-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, й отправя закани за убийство. Това е станало в събота около 21:24 часа. Мъжът посегнал към нея с остър предмет като й отправил заплахи за живота и здравето й. Задържан е от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.

Жена на 52 години от гр. Благоевград пък е съобщила в Първо РУ-Благоевград, че около 05:15 часа в събота, пред дома й в града, бившият й съпруг, който е на 53 години от Благоевград е нарушил заповед за незабавна защита на РС-Благоевград и й е нанесъл удар по лицето, след което е избягал в неизвестна посока. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.