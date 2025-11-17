Водач на „Ауди А3“ предизвикал катастрофа с друг автомобил и избягал

В Монтана е възникнало ПТП с материални щети между два леки автомобила, като водачът на единия автомобил – „Ауди А3" не остава на мястото на произшествието до пристигане на компетентните органи на МВР. Пътният инцидент станал на 16.11.2025 г. около 11:20 часа. Около 12:10 ч. лекият автомобил е установен от служители на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР- Монтана, паркиран в гр. Монтана на ул. „Св. Климент Охридски", като е установен и водачът на автомобила – на 43 г., жител на гр. Монтана. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, същият е отчел 1,26 промила в издишания от водача въздух. На водача е връчен акт за нарушение, издаден е талон за медицинско изследване, като същият се съгласява с показанията на техническото средство и е отказал да даде кръвна проба.

По случая е образувано е бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Водачът е задържан за срок до 24 часа в помещения при РУ-Монтана. Работата по случая продължава.