Официално Румен Спецов вече е особен управител на "Лукойл"

Румен Спецов е вече вписан в Търговския регистър (ТР) като особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, показва справка по фирменото дело на рафинерията в ТР. Спецов, заедно с швейцарския гражданин Евгени Маняхин, се водят вече законните представители на дружеството. Преди назначаването му в бургаската рафинерия, той беше изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП). Поради това, вицепремиерът Томислав Дончев определи номинацията и избора на Спецов като най-логичния избор.  

В делото се посочва и правното основание за вписването на Румен Спецов като особен търговски представител, което е назначението му от Министерския съвет с Решение  № 796 от 14 ноември 2025година, съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

В Управителния съвет на дружеството, чийто мандат изтича на 21 юни 2026 година, влизат Димитър Добрев, Росен Григоров, Станимир Буланов, Евгени Маняхин и Александър Георгиев, според данните в ТР. 

Надзорният съвет е в състав Александър Величков, Булат Субаев, Корнелис Питер ван де Путте и Цветан Цирков. 

Премиерът Росен Желязков заяви в събота, че "пред нас важната задача е да осигурим навременната нормална доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията също. Разчитам, че особеният управител и екипът му, който ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, ще внесе необходимото успокоение".

До избора и назначаването на Румен Спецов като особен търговски представител на “Лукойл Нефтохим Бургас“ се стигна след извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Пристъпването към процедурата стана възможно с публикуването в Държавен вестник на измененията на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

Извънредните изменения в законодателството бяха гласувани на 7 ноември на две четения в едно заседание. На 12 ноември президентът Румен Радев наложи вето върху промените, а ден по-късно то беше отхвърлено от парламента със 128 гласа „за", 59 „против" и без „въздържал се".

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено, каза в началото на заседанието на Съвета по сигурността в петък министър-председателят Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на кабинета.

В петък дойдоха и новини, свързани с възможността “Лукойл Нефтохим Бургас“ да продължи временно своите всекидневни операции и след 21 ноември, когато в сила влизат наложените санкции върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“. Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“. Издаденият лиценз важи до 14-и февруари. 

Часове по-късно същия ден Министерството на финансите на САЩ също съобщи на своя уебсайт, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“. Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година.

В началото на ноември, парламентът отхвърли друго вето на президента Радев, което той наложи върху гласувани изменения в Закона за насърчаване на инвестициите. Депутатите го превъзмогнаха със 125 гласа „за“, 74 „против“ и без въздържали се.  

Приетите промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщава БТА.

