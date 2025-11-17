ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъжът, нападнал Ариана Гранде, беше осъден на лиша...

Деца от ловешкото село Йоглав получиха Специалната награда на МОСВ

Росица Христова

[email protected]

СНИМКА: Министерство на околната среда и водите

Летните инициативи, свързани с екологичното образование и физическото развитие на децата в Народно читалище "Пробуда 1926 г." - с. Йоглав, приключиха с присъждането на Специалната награда на Министерството на околната среда и водите. Отличието е връчено за груповото участие на младите творци, с ръководител Еленка Щерева, в националната фаза на Международния конкурс Danube Art Master 2025, където те се представиха с две произведения: видеоклип "Чиста река - активни, здрави и сплотени деца" и фотография "Всяка капка чиста вода е усмивка за детството".

Читалището получи престижната награда от министъра на околната среда и водите, както и предоставените от МОСВ три надуваеми фотьойла и сертификати за всяко едно от произведенията на изкуството. Малките участници бяха наградени и с поздравителни грамоти от ръководството на НЧ "Пробуда 1926 г.".

СНИМКА: Министерство на околната среда и водите

