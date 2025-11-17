72-годишна и дете на 8 са в болница след удар в дърво край Асеновград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофирала е жената, пробата й за алкохол е отрицателна

Възрастна жена и дете са пострадали при пътно произшествие, възникнало между Асеновград и Кърджали. Около 14,10 ч. вчера чрез телефон 112 в полицията постъпило съобщение, че край село Тополово лек автомобил „Шкода" излязъл извън платното за движение и се ударил в дърво. В болница за наблюдение са настанени 72-годишната шофьорка и 8-годишно дете, пътувало в колата. Алкохолната проба на жената е отрицателна.

Обстоятелствата около катастрофата се изясняват. Работата по образуваното досъдебно производство продължава разследващ полицай от РУ-Асеновград.