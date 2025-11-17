ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Взеха колата на тревненец, хванат дрогиран зад волана

Дима Максимова

[email protected]

952

 На 14 ноември, около 8 часа, автопатрулен екип на РУ-Трявна е спрял за полицейска проверка „Мерцедес", собственост и управляван от 31-годишен местен жител. Водачът е тестван за употреба на наркотици, като техническото средство е отчело положителен резултат за метамфетамин, съобщиха от ОДМВР - Габрово.

Мъжът е дал кръв за химически анализ. При последвалото претърсване в автомобила е намерена суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана. Автомобилът е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.

