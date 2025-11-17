ВСС откри несъответствия в 278 имуществени декларации на магистрати

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е проверил 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси за 2024 г., подадени от съдии, прокурори и следователи, съобщават от институцията на сайта си. В 278 декларации е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация, за което деклараторите са уведомени писмено. В 14-дневен срок трябва да отстранят непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства.

До днес са подадени 219 коригиращи декларации, като в тях несъответствието е отстранено. Срокът все още не е изтекъл.

Фактически е проверено имуществото на 9530 души, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2024 г.

Предмет на проверка бе съответствието на декларираните обстоятелства за имуществото на съдиите, прокурорите и следователите, на техните съпрузи или лицата, с които живеят на съпружески начала, както и на ненавършилите им пълнолетие деца. В хода на проверките се извърши съпоставка между декларираните факти и получената информация от съответните регистри, в които декларираните обстоятелства подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, пише БТА.