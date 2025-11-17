Областният управител на Търново даде кръв в акция за пострадали при катастрофи

Кампания за доброволно и безвъзмездно кръводаряване за спасяване на пострадалите при катастрофи започна в областната болница във Велико Търново. Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева даде личен пример за съпричастност като дари кръв на 17 ноември в Центъра по трансфузионна хематология.

„Като регион с тежък автомобилен трафик и сериозен травматизъм от катастрофи призовавам гражданите да дарят кръв, която е изключително необходима за спасяване на живота на

пострадали при пътни инциденти. На национално ниво

кампанията се провежда под егидата на Министерството на вътрешните работи и е по повод 16 ноември – Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, определен с решение на Генералната асамблея на ООН.

Желаещите могат да се включат в акцията всеки делничен ден от 8 до 13 часа", призова Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

В инициативата се включиха директорът на ОДМВР-Велико Търново ст. комисар Димитър Машов, директорът на пожарната комисар Красимир Кръстев, началникът на РУ – Велико Търново главен инспектор Веселин Райков, началникът на сектор

„Пътна полиция" при ОДМВР – Велико Търново главен инспектор Радостин Върбанов, шефът на Областно пътно управление инж. Венцислав Ангелов и началникът на ТД „Национална сигурност" – Велико Търново Николай Исаев, изброяват от пресцентъра на областната управа.

Те бяха категорични, че застават зад благородната акция, защото институциите, които ръководят, всекидневно се сблъскват с войната на пътя и последствията от нея.

„Ежедневно на територията на страната ни загиват хора, често млади, в разцвета на силите си, а отговорността за намаляването им е на всеки един от нас", посочи ст. комисар Димитър Машов.

"Проблемът с катастрофите и пострадалите от тях е много голям заради натоварените пътни артерии Русе-Свиленград и София-Варна, които преминават през Велико Търново и

прохода Хаинбоаз, но и като прибавим човешкия фактор и мощните автомобили. Това е причината да подкрепим тази инициатива. Насърчаването на хората да даряват

кръв става с информираност, че кръвта е живот!", каза шефът на МОБАЛ д-р Даниел Илиев.

Доброволните кръводарители в региона се увеличават, но при катастрофи трябва да се действа бързо, коментира д-р Мариана Витанова, началник на отделението по трансфузионна хематология.

"Това е един вид застраховка, която е буквално за живот, защото при такава ситуация нямаме време да ангажираме близките да водят кръводарители", обясни тя.

326 са пострадалите при катастрофи от началото на годината в областта, загиналите са 13.