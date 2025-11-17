Най-много бездомни има в центъра на София, по-малко са отколкото в Европа

Централните части на София са с най-голяма концентрация на бездомни.

Това стана ясно от пресконференция в Столичната община, организирана от зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева. На нея тя разказа за първото по рода си преброяване на бездомните хора у нас.

"Бездомността в София е значително по-ниска, в сравнение с други големи градове и столици в Европа", обяви Бачева.

Проучването е направено между 21 и 26-и октомври, като паралелно се е провело в няколко европейски града. Подобно профилиране се прави за пръв път не само в София, но и в България, съобщиха от екипа, отговорен за провеждането му.

Най-очевидният вид бездомни, са живеещите на улицата. Вторите са онези, настанени в кризисни центрове, където може да се нощува между 1 и 3 нощи. Има и такива, настанени в институции за по-дълъг престой, но той също е временен. Изследването обаче не обхванало хората, живеещи при приятели, в изоставени къщи.

От общината искали да разберат кой какви здравословни проблеми има, страда ли от зависимости, дали и какви социални връзки поддържа.

"Тази информация е изключително важна, защото ще се превърне в база за разработване на реални политики, които да предоставят адекватна грижа такава, от каквато наистина имат нужда, а не да работим на парче", обясни Бачева преди време.

Предварително било направено картографиране, като така били открити местата с концентрация на бездомни. В процеса се включили 53 доброволци от общината, но и от неправителствени организации, които се включили в работата на терен.

"Това е не само физически, но и психически натоварваща работа. Те се сблъскаха с всякакви тежки истории", обясни Стоянка Черкезова от БАН.

От БЧК им осигурили помощи, които били раздадени като подаръци на бездомните. Сред тях били тоалетни принадлежности, дамски превръзки, одеала, якета, обувки. Във всяко пакетче имало и указания как бездомният да намери местата, в които общината и НПО-та организират раздаване на храна.

Конкретни данни от проучването щяло да има след Нова година, защото изследваната група била специфична, което не позволявало да се използва технологично преброяване. Всичко ставало само на хартия.

"За пръв път влизаме с ясни насоки в зимния сезон за профила на тези хора. Не са тревожно много, въпреки че проблемът изглежда съществен. Европа страда от тази епидемия, но при нас проблемът не е толкова сериозен. През зимата ще продължим да събираме хора от улиците, и да ги настаняваме в центровете за временно настаняване", заяви зам.-кметът по социални въпроси Надежда Бачева.

По време на преброяването станало ясно, че голяма част от бездомните преди това са били в центрове за деца с проблемно поведение.

Над 500 места за настаняване на бездомни има в 3-те общински центъра. По данни, с които Бачева разполага, около 80% от капацитета в тях е зает.

В момента се подготвя изграждането на 11 нови центъра за резидентна грижа за хора с психични заболявания и умствена изостаналост. Това ще са домове от семеен тип, в които е осигурено всичко необходимо -жилищна среда и ежедневна подкрепа от екип специалисти: медицински сестри, психолози, психиатри и социални работници.