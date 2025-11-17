Съпругът на астроложката Алена: Влоши се и буквално за няколко часа си отиде

"Алена си отиде неочаквано. Влоши се и буквално за няколко часа си отиде."
Това споделя в този тежък момент съпругът й Андрей Тилков, с когото бяха непобедим екип.
Любимата на българите астроложка си отиде от този свят вчера сутринта на 70-годишна възраст. Андрей разказва, че през месец септември двамата са се заразили с COVID-19 по време на събитие. Заболяването преминало леко и на пръв поглед без последици.
"Мина много бързо, аз до края на месеца го бях забравил. Но тя някак започна да губи сили", допълва Тилков.
