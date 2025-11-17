Съпругът на астроложката Алена: Влоши се и буквално за няколко часа си отиде

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Алена си отиде неочаквано. Влоши се и буквално за няколко часа си отиде."

Това споделя в този тежък момент съпругът й Андрей Тилков, с когото бяха непобедим екип.

Любимата на българите астроложка си отиде от този свят вчера сутринта на 70-годишна възраст. Андрей разказва, че през месец септември двамата са се заразили с COVID-19 по време на събитие. Заболяването преминало леко и на пръв поглед без последици.

"Мина много бързо, аз до края на месеца го бях забравил. Но тя някак започна да губи сили", допълва Тилков.

Алена оставя след себе си ярък пример

